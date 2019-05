Mercato Roma, accordo per Berardi. Defrel può tornare

Quella tra la Roma e Domenico Berardi è una storia che non vuole finire. Dopo essersi inseguiti per molto tempo, con Di Francesco che spingeva per averlo a disposizione già da due stagioni, potrebbe davvero essere arrivato il momento del passaggio in giallorosso. Secondo TuttoSport, Roma e Sassuolo sarebbero d’accordo sul trasferimento.

Per quanto riguarda la situazione Gregoire Defrel, in prestito alla Sampdoria con diritto di riscatto, la Roma chiede i 13 milioni dell’accordo, non un centesimo in meno. I blucerchiati puntano invece ad abbassare il prezzo.