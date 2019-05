Mercato, Perin può lasciare la Juve: contatti tra la Roma e l’agente

Mattia Perin vuole giocare con più continuità in vista dell’europeo del prossimo anno. Chiuso a Torino dall’ingombrante presenza di Sczesney lui e il suo staff starebbero valutando le attenzioni della Roma. Il club capitolino, scrive l’espero di mercato Schira, sta cercando infatti un portiere per la prossima stagione per sostituire il deludente Olsen, apparso non all’altezza della situazione in più di un’occasione. Perin potrebbe essere un valido sostituto considerata la relativa giovane età e l’affidabilità data da una buona esperienza, rinsaldata quest’anno dallo stimolante ambiente bianconero. Dovrebbe inoltre avere vita facile nel confronto con Mirante, che comunque ha destato ottime impressioni nel finale di campionato. Vedremo nei prossimi giorni se i primi contatti si trasformeranno in qualcosa di più concreto.