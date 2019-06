Mercato, la Roma incassa il “no” di Galtier: resta a Lille per giocarsi la Champions

La Roma spera di ufficializzare in tempi brevi Paulo Fonseca, per affidargli la guida della squadra nella prossima stagione. Si aspetta il via libera dello Shakhtar, che non desta molte preoccupazioni. Come riporta RMC, per non farsi trovare impreparati in caso di esito negativo, i giallorossi si starebbero ancora guardando intorno. E’ stato infatti contattato Christophe Galtier, tecnico del Lille, che ha però declinato l’offerta dei giallorossi. Il suo obiettivo è restare in Francia e giocarsi la Champions il prossimo anno.