Mercato, dall’Inghilterra: Arsenal ancora in pressing su Monchi

La popolarità di Monchi a Roma è ai minimi storici in questo periodo. Per tifosi e critica è tra i colpevoli principali per la stagione sotto le aspettative. Il suo appeal all’estero è però rimasto immutato, specialmente in Inghilterra dove l’Arsenal l’avrebbe contattato per consegnargli il ruolo di direttore sportivo. Secondo il giornalista della BBC David Ornstain, per vedere lo spagnolo all’Emirates servirà solo tempo. L’ex Siviglia avrebbe infatti già un accordo con la squadra del North London, nonostante il contratto con la Roma scada nel 2020.