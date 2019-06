Ezequiel Ponce, attaccante di proprietà della Roma, ma in prestito all’Aek Atene, ha deciso di non voler restare in Grecia nonostante i 21 gol stagionali. Come riporta il portale sport-express.ru, lo Spartak Mosca sta continuando a lavorare per chiudere l’operazione con il club giallorosso. Al giocatore è stato offerto un ingaggio da 1,8 milioni a stagione più bonus, mentre l’affare la società capitolina si dovrebbe chiudere sulla base di 7 milioni di euro