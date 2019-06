Memorial De Falchi, tutti uniti per Antonio a 30 anni dalla sua scomparsa – FOTO

Romanisti? Ne abbiamo. Caldo? Anche quello. Amicizia? Non ci manca. Tutti uniti per Antonio De Falchi, a 30 anni di distanza da quel giorno terribile che non ha scordato nessuno.

TORNEO – Oggi al centro sportivo Tiburtina Valley Sporting si è svolto il Memorial dedicato ad Antonio De Falchi, ormai diventato un appuntamento fisso. Insieme ai ragazzi del gruppo Roma (che hanno organizzato l’evento) presenti altri gruppi del tifo giallorosso, i tifosi del Palermo, della Sambenedettese, i ragazzi del Gate 13 (Panathinaikos), quelle del Frente (Atletico Madrid) e una rappresentanza del Fortuna Dusseldorf. Tutti insieme hanno formato 27 squadre, che si sono sfidate sul campo di calcetto, tra abbracci, risate e tanti cori dedicati ad Antonio.

ANTONIO VIVE – Il momento più importante della giornata ci sarà con l’arrivo di Anna De Falchi, sorella di Antonio (intervistata in occasione dell’ultimo Roma-Milan). Lei, insieme a un nipotino, riceveranno una targa commemorativa. Uno dei tanti gesti che questi ragazzi continuano a fare ogni anno per la famiglia De Falchi, che non hanno mai abbandonato.