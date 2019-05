Mazzone omaggia De Rossi e Ranieri: “Una bandiera e un grande amico, il romanismo” – FOTO

Un rapporto sempre stretto e legato a doppio filo quello tra la Roma e Carlo Mazzone, che sul suo profilo Instagram ha voluto celebrare quella che sarà l’ultima partita in giallorosso sia del capitano Daniele De Rossi sia del mister Claudio Ranieri. In particolar modo ‘Carletto’ si è concentrato su quello che i due hanno rappresentato e rappresenteranno per sempre dal punto di vista del romanismo, individuandoli come portatori sani del vero sentimento giallorosso. Queste le sue parole: “Una bandiera e un grande amico, il romanismo! Romani e romanisti!”