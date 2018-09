Max Giusti: “Il derby ora non ci voleva, ma tanto vincerà 3-0 la Lazio”

Il derby è alle porte, la tensione sale ed è sempre più difficile contenere l’ansia. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match in scena all’Olimpico Max Giusti, attore e noto tifoso giallorosso, ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di Roma Tv:

Cosa ti aspetti?

Mi sto sentendo male. Abbiamo iniziato malissimo, col Frosinone altro spirito ma ora non ci voleva il derby. Per vincerlo serve qualcosa in più, le sensazioni le ha il mister. Vorrei essere nella sua testa ma non al suo posto. Mi sto già sentendo male, speriamo bene.

Chi sarà l’uomo decisivo?

Non può esserci un uomo decisivo, nella squadra vista fino alla partita col Frosinone un giocatore solo oggi non vince una partita come il derby. L’annata è ancora lunga, non si può buttare tutto. Vediamo che succede oggi, ma so già che vincerà la Lazio 3-0. Anzi gli faccio già i complimenti.