Mattinata speciale per De Rossi: visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù – FOTO – VIDEO

Mattinata speciale per Daniele De Rossi: alle 10 di questa mattina il capitano della Roma ha fatto visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma in occasione del “Toys Day”, l’iniziativa di Roma Cares che da due anni porta i giocatori giallorossi all’interno delle strutture ospedaliere della capitale per regalare sorrisi e doni ai giovani pazienti.

Al suo arrivo, De Rossi è stato accompagnato all’interno del reparto onco-ematologico dell’ospedale che ospita circa settanta pazienti fra bambini e ragazzi, dai 2 ai 20 anni. Il capitano giallorosso si è trattenuto nel reparto per oltre un’ora donando alcune sue personali maglie autografate. Successivamente si è poi spostato nella ludoteca della struttura, dove decine di giovani pazienti e famiglie aspettavano il suo arrivo. È stato accolto dai cori di bambini e del personale, prima di dedicarsi ad autografi e selfie. Ha infine donato la sua maglia firmata alla struttura, con una dedica speciale “a tutti i ragazzi dell’ospedale Bambino Gesù”.