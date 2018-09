Mattiello: “Serve la partita perfetta, vogliamo mantenere il vantaggio”

Partenza in salita per la Roma: dopo i primi 45′ di gioco, il Bologna è in vantaggio sui giallorossi per 1 a 0 grazie ad un bel gol di Federico Mattiello. Al termine del primo tempo, il calciatore rossoblù ha rilasciato alcune dichiarazioni.

MATTIELLO A SKY SPORT

Ci racconti il tuo primo gol?

Non avevo mai segnato, era importante rompere il ghiaccio e ci ha portato in vantaggio.

State mettendo più cattiveria e fisicità.

È l’unico modo, dobbiamo fare una partita perfetta. Manca ancora tantissimo, il vantaggio ce lo vogliamo tenere.