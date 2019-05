Materazzi: “De Rossi non merita la sporcizia che sta uscendo, spero possa tornare alla Roma”

Domenica scorsa l’addio alla Roma di De Rossi e sugli spalti era presente anche Marco Materazzi, suo ex compagno di Nazionale. “Non me ne vogliano i tifosi dell’Inter ma sono andato a vedere l’addio di Daniele per lui – dice a Sky Sport -. Non merita quella sporcizia che stanno dicendo in questi giorni su di lui. Lo conosco come ragazzo nei suoi pregi e nei suoi difetti, quando ha commesso qualche errore come l’ho commesso io. Forse nessuno come noi l’ha capito e potuto aiutare al Mondiale quando venne buttato fuori. Ho una stima talmente grande che tutto quello che si è detto è superfluo, lui vale tantissimo. Spero che posso fare quello che più gli piace e che gli è più a cuore è un giorno possa tornare nella sua città e nella sua squadra che è la Roma“.