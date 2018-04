Materazzi: “Con questa atmosfera può succedere di tutto”

Nella schiera di ex calciatori e sportivi che hanno raggiunto lo stadio Olimpico per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions c’è anche Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale campione del mondo è stato intervistato da Roma TV. Ecco le sue parole.

“A Roma con questa atmosfera tutto può succedere. Io c’ero anche col Chelsea e si è visto, era un po’ meno ma hanno trascinato davvero la squadra e dovranno farlo anche stasera”.

Cosa dovrà fare la Roma?

Dovrà fare quello che ha fatto a Barcellona, nessuno si aspettava una partita del genere. E’ stata sfortunata, sia per gli errori clamorosi dell’arbitro e per i due autogol. Se c’era una squadra in campo nel primo tempo era la Roma. Dovrà quindi cercare di fare la stessa cosa con più equilibrio, ci sono 90 minuti. Sperando di trovare un gol subito.

Nel 2010 con l’Inter avete giocato col Barcellona. Come avete fermato Messi?

E’ impossibile dirlo e programmarlo, prima di tutto deve essere in una giornata storta. Poi non deve avere il pallone tra i piedi, altrimenti può inventare qualsiasi cosa. La Roma stasera deve fare una partita gagliarda, trascinata dal pubblico, e cercare di fare un gol prima possibile e lì può cambiare tutto.