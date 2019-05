Mancini, Cerezo e De Sanctis… Non è una cena tra ex romanisti, ma il corso organizzato dall’Uefa per allenatori UEFA Pro e destinato alle Federazioni dell’Italia, Inghilterra, Spagna e Svezia. I tre, insieme ad altre conoscenze del mondo del calcio, hanno iniziato ieri la quattro giorni di lezioni a Nyon in uno “Studenti Exchange”. Si confronteranno anche con delle leggende come Raul, Xavi e Xabi Alonso. Con loro tra gli altri anche Camoranesi, Maresca e Karel Zeman.