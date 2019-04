Massara: “Stasera vale doppio. Da Dzeko i gol per la Champions”

Con l’Inter può diventare decisiva. Viste la sconfitta della Lazio e il pareggio del Milan, con una vittoria la Roma potrebbe veramente rilanciarsi in zona quarto posto. Servono però tre punti contro i nerazzurri di Spalletti: lo sa bene Ricky Massara, che in settimana è stato a Boston da Pallotta per cominciare a pianificare il futuro. Il d.s. giallorosso ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Roma. Ecco le sue parole.

MASSARA A SKY

Arrivare con l’Inter e giocarsi così tanto è importante? Quante possibilità avete di uscire con un risultato positivo?

Stasera è molto importante, i punti varranno doppio. La squadra ha ripreso un cammino importante, crediamo di poter fare ancora bene. Stasera serve una prestazione di grande livello, l’Inter è in salute e serve una grande partita. Con i nostri giocatori e la nostra qualità i risultati arriveranno.

Quanto vi appoggiate a Dzeko? Quanto fa parte dei progetti futuri?

Completamente. Anche se non ha fatto gol quest’anno, ha fornito prestazioni, ha lavorato per i compagni. Nel finale di stagione porterà a casa i gol Champions.