Marsiglia, Strootman: “Alla Roma 5 anni bellissimi”

Dopo il ko di ieri della Roma a Madrid, anche l’avventura europea dell’ex giallorosso Kevin Strootman inizia male. Al termine della partita di Europa League persa dal Marsiglia con l’Eintracht Francoforte, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky: “Qua mi trovo bene, oggi meno perché abbiamo perso. Domenica però abbiamo una partita importante con il Lione e dobbiamo fare risultato. Ai tifosi della Roma non so cosa devo dire. Ho ringraziato tutti perché ho fatto cinque anni bellissimi in giallorosso, ora sono concentrato in questo club”.