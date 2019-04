Marcano: “Mi aspettavo di più da me stesso in questa avventura. Ranieri mi sta dando più chance”

Ivan Marcano, oggi terzino sinistro nel match vinto contro l’Udinese, ha parlato dopo la sfida che ha regalato ai giallorossi tre punti pesanti. Le sue parole:

MARCANO A ROMA TV

Buona la tua prestazione oggi e vittoria importante.

Venivamo da una partita positiva a livello difensivo a Genova poi abbiamo dovuto fare dei cambiamenti, ma le cose sono andate bene.

Hai spinto di più a sinistra rispetto a Jesus, Ranieri aveva chiesto questo?

No, sono solo situazioni di gioco e per Jesus era più complicato perché giocava a piede invertito sulla sua fascia, ma il mister non ci aveva detto questo.

Oggi hai cercato anche il gol…

Da terzino sinistro ci ho giocato alcune volte da giovane, ma non è la mia posizione. Ero un po’ ansioso prima della partita, ma per fortuna è andato bene.

Con Ranieri state lavorando più per la fase difensiva?

Stiamo prendendo meno gol, ma anche con Di Francesco lavoravamo molto negli schemi difensivi. Non è per questo che le cose sono andate male.

Come ve la giocherete a Milano?

Arriviamo da due vittorie importantissime, ora affronteremo questa gara importante con maggior fiducia.

MARCANO IN ZONA MISTA

La Roma è più vicina al quarto posto?

Le ultime due partite hanno fatto aumentare le nostre possibilità di essere in Champions il prossimo anno. Anche le squadre sembrano averci aspettato, siamo più fiduciosi.

Come ti sei trovato a sinistra?

Abbastanza bene. Era da tempo che non giocavo in quella posizione. Era importante dare una mano alla squadra e dare il 100%. Sono soddisfatto.

Speravi meglio dalla tua esperienza alla Roma?

Sicuramente a livello personale mi aspettavo di più. E’ importante essere autocritici con se stessi. C’è tempo anche per ricambiare la fiducia che la squadra ha avuto in me.

Cosa è cambiato da Di Francesco a Ranieri?

Sono due grandi allenatori. E’ un dato di fatto che Di Francesco non avesse puntato su di me. Con Ranieri sto avendo occasioni in più e le cose mi stanno andando bene.

Stagione fallimentare o transitoria la tua?

Dovremmo parlare alla fine. La Champions League è un obiettivo importante e sarebbe un bel risultato.