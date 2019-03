Manolas torna dalla Grecia: fisioterapia e palestra a Trigoria

Era atteso proprio nella giornata di oggi a Trigoria e infatti Kostas Manolas è rientrato oggi a Trigoria per proseguire verso la via del recupero in vista del match con il Napoli. Il centrale difensivo si è allenato in palestra e ha svolto una seduta di fisioterapia per riassorbire la lesione al soleo del polpaccio destro che lo ha tenuto fuori sia nella partita contro l’Empoli sia nella trasferta di Ferrara con la Spal. Ancora tutta da valutare invece la condizione fisica di Aleksandar Kolarov, alle prese con una fastidiosa infiammazione alla coscia.