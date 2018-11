Manolas: “Serve la partita perfetta, vogliamo fare risultato”

Tornano le note della Champions League, che tante soddisfazioni hanno dato ai tifosi della Roma nell’ultimo anno e mezzo. In un Olimpico pieno i giallorossi cercano contro i campioni in carica del Real Madrid i tre punti che vorrebbero dire qualificazione aritmetica agli ottavi (in realtà basta un pareggio) e chance di primo posto del girone. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Kostas Manolas. Ecco le sue parole.

MANOLAS A ROMA TV

Olimpico pieno e una partita che potrà passare alla storia.

Noi dobbiamo entrare in campo per fare la nostra partita per giocare bene come abbiamo sempre fatto in Champions League, poi vediamo cosa faremo.

Real diverso rispetto all’andata…

Sono sempre i campioni d’Europa e una grande squadra. Noi dobbiamo fare la partita perfetta per cercare di vincere.

Una partita perfetta come quella che l’anno scorso avete fatto contro il Barcellona…

Noi entriamo in campo con la nostra mentalità di fare il nostro gioco e ottenere il risultato che vogliamo.

MANOLAS A SKY SPORT

Una serata da tutto esaurito, cosa dovete dare tutti in più?

È una serata bellissima, dobbiamo dare tutto perché tutte le partite sono difficili. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più per prendere questo risultato.

Ricordare la grande impresa col Barcellona può aiutarvi…

Quello è il passato, ora dobbiamo fare una grande prestazione contro una grande squadra e sono convinto che la faremo.