Kostas Manolas ha parlato al match program della Roma in vista della difficile sfida con il Genoa, in programma domenica. Ecco un’anticipazione delle sue parole:

“Quando perdi contro la SPAL, pareggi col Chievo da 2-0 in casa o 2-2 contro il Cagliari in 9 vs 11 resta qualche rimpianto. Adesso potevamo essere già in Champions. Adesso siamo più compatti, la squadra va meno avanti per pressare però si vede che questo porta a più risultati“.