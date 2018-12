Col senno di poi, il pareggio contro l’Inter sembra avere un sapore meno amaro. La Roma si è riscoperta grande, ha lottato e giocato alla pari contro una delle squadre più in forma del campionato. Ora l’obiettivo è risalire in classifica. Kostas Manolas, sempre più leader, ha sottolineato la buona prova dei suoi con un post su Instagram: “Peccato non aver vinto, ma questa è la strada giusta”.