Contro il Sassuolo vittoria di vitale importanza per la Roma, che si rialza dopo il ko di Torino e resta in scia alla Lazio per il quarto posto che vale la Champions. Un successo che risolleva il morale dei giallorossi e permette di passare un finale di 2018 un po’ più sereno. Lo sa benissimo Kostas Manolas, che esulta con un post su Instagram: “Complimenti a tutti. Tre punti fondamentali! Bravo Patrik Schick! Forza Roma!”