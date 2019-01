“Ferma condanna per i manifesti antisemiti comparsi a Roma. Il calcio non può essere divisione e intolleranza”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta sull’episodio che ha visto protagonisti alcuni ultrà romanisti. Nella notte, dei manifesti antisemiti a firma “Balduina Roma” e a sfondo giallorosso sono stati affissi in alcuni quartieri di Roma Nord. “Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori, stesse bandiere. Merde” il messaggio oltraggioso sui manifesti.