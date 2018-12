Mancini: “Zaniolo ha tutto, felice che stia giocando. Difficile rivedere De Rossi in Nazionale”

Di questo Roma-Inter si parlerà a lungo. Il campo ha detto tanto, ma a far discutere è soprattutto il Var. A Radio Anch’io lo Sport è intervenuto a discutere dell’argomento anche il ct Roberto Mancini. Le sue parole: “Io ero contrario alla Var ma posso dire che essendoci va usata quasi sempre. Ho visto il momento del rigore su Zaniolo e penso che vada usata. Si creeranno polemiche su una situazione che si poteva risolvere. C’erano le motivazioni per poter vedere e usare il Var”. Poi su Zaniolo: “Sono felice che giochi e che Di Francesco lo faccia giocare, ha tutto: forza fisica, tiro ed è forte di testa. Vedo che può fare anche altri ruolo e sono molto contento”. Infine, sul ritorno di De Rossi in Nazionale: “Per quanto riguarda la convocazione di veterani come Buffon e De Rossi, abbiamo intrapreso una strada di ringiovanimento e dunque per ora è difficile rivederli in azzurro, ma nel calcio non si sa mai”.