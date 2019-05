“L’ultima per Ultimo”: De Rossi e l’omaggio con dedica al cantante romano – FOTO

Sta facendo il giro dei social il regalo speciale con cui Daniele De Rossi ha voluto omaggiare Ultimo, il cantautore romano e romanista impegnato in questi giorno con il suo tour proprio nella Capitale. “A Niccolò con affetto e amicizia. Ad ‘Ultimo’ non potevo non consegnare ‘l’ultima’“, questa la dedica sulla maglietta inviata dal capitano giallorosso al cantante, un regalo pubblicato su Instagram da Ultimo con tanto di commento emozionato: “Sto a piagne come un bambino… a stasera“.