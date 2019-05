Francesco Totti, ora dirigente della Roma, viene ricordato dal profilo Twitter dell’Uefa con il suo ultimo gol segnato in Champions League. Era la stagione 2014-14, in panchina c’era Rudi Garcia e l’ex capitano giallorosso segnava su punizione in Russia contro il CSKA Mosca. Match che termina poi sull’1-1. “Semplicemente Francesco Totti” è il commento della massima organizzazione calcistica europea su Twitter.