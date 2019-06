Lucescu su Fonseca: “Merita una chance importante come la Roma”

Dopo le parole del suo vice Carlo Nicolini, arrivano anche quelle di Mircea Lucescu, ex allenatore della Turchia e dello Shakhtar prima di Paulo Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni a Teleradiostereo.

Fonseca.

Quando è arrivato ha trovato una squadra forte e organizzata. Ma ha lavorato bene e ha vinto in un ambiente non semplice: merita una grande chance in una panchina molto importante come quella della Roma. È un tecnico molto intelligente, ambizioso e sa organizzare bene la difesa.

Under?

È ancora molto giovane, ha un grande futuro davanti a sé: ora inizia a a parlare italiano e questo è molto importante per lui. La Roma deve continuare con lui, non avete visto ancora il miglior Under.

La Roma?

Fui vicino ai giallorossi agli inizi degli anni ’90 quando ero a Brescia, ma Corioni non mi volle liberare.