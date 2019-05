Lotito: “Converto i romanisti in tifosi della Lazio”

Stavolta potrebbe averla detta davvero grossa. Claudio Lotito, presidente della Lazio, non ha mai badato troppo alle parole, sparando a zero quando doveva. In questo caso però le sue parole faranno parlare mezza città. O magari tutta, visto che il numero uno biancoceleste ha chiamato in causa la metà romanista. Ecco l’intervista rilasciata a Il Tempo:

Quando lei acquistò la Lazio si diffuse che la voce che Lotito era in realtà tifoso della Roma. Vero o falso?

Un’altra leggenda metropolitana. Nasceva dal fatto che io ho sposato la figlia di Gianni Mezzaroma, noto romanista, che era comproprietario con Franco Sensi della Roma. Tutto lì. Ma le offro una notizia: mio suocero, grazie a mio figlio che è laziale, è diventato laziale pure lui.

Convertito?

Sì è convertito e viene a vedere le partite della Lazio.