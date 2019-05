Lotito attacca Pallotta: “Ora nel calcio ci sono presidenti che non si vedono mai…”

Lotito stuzzica James Pallotta. Dal palco della premiazione dell’Ussi 2019 andata in scena oggi al Circolo Canottieri Aniene, il presidente della Lazio si è lasciato andare ad una battuta che non è sfuggita ai presenti e che sembra essere diretta al numero uno di Boston: “Nel calcio ci sono i magnager, personaggi che mangiano e presidenti che non si vedono mai. Come si fa a rappresentare una comunità da lontano senza rappresentarne i sentimenti e i valori?”.

Dal momento dell’ufficialità dell’addio a De Rossi, Pallotta è stato assalito dalla rabbia della tifoseria, che tra contestazioni e striscioni in giro per il mondo ha manifestato la propria insoddisfazione per l’operato del presidente e del suo braccio destro Franco Baldini, altro possibile destinatario della frecciatina di Lotito.