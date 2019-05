Londra, striscione sotto casa di Baldini: “Roma ti schifa” – FOTO

Le emozioni per l’addio di Daniele De Rossi sono ancora freschissime e vive nella mente dei tifosi della Roma. Nella serata dell’Olimpico, però, c’è stato spazio anche per la protesta continuata dei sostenitori giallorossi nei confronti di James Pallotta e della dirigenza. Ma la contestazione ha valicato i confini italiani, arrivando in tutto il mondo. Anche a Londra, sede operativa della Roma anche per Franco Baldini, che proprio lì risiede. Sotto casa del consulente molto vicino al patron giallorosso, in zona Chelsea, è apparso uno striscione firmato dal gruppo Roma: “Baldini Roma ti schifa!” Non sarà un’estate facile per i capitolini.