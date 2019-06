Lo Shakhtar saluta Fonseca: “Ti auguriamo grandi vittorie”

Pochi minuti dopo l’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore della Roma, lo Shakhtar Donetsk ha pubblicato sul proprio sito il saluto all’allenatore portoghese. Ecco il testo: “Paulo Fonseca ha terminato il suo lavoro allo Shakhtar cominciato il 1 giugno del 2016 e durato per tre stagioni. È diventato uno degli allenatori di maggior successo nella storia del club. Ha realizzato tre golden doubles e ha riportato lo Shakhtar al vertice assoluto del calcio ucraino. Nel corso degli anni ha vinto 3 volte il campionato e la Coppa Ucraina, oltre alla Supercoppa. È un tecnico imbattuto: con lui lo Shakhtar ha vinto tutti gli incontri di coppa e per 29 partite è rimasto imbattuto. Sotto la guida di Fonseca, la squadra ha giocato 139 partite di cui ha 103 vinte. Lo Shakhtar ringrazia Fonseca e il suo staff tecnico per il loro eccellente lavoro. Vi auguriamo successo nella vostra carriera futura e il raggiungimento di brillanti traguardi e grandi vittorie”.