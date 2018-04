Liverpool-Roma 5-2: doppietta Salah e Firmino, Mané, DZEKO, PEROTTI – LIVE – VIDEO – FOTO

LIVERPOOL – L’attesa è finita. Liverpool-Roma vive oggi la prima di due partite che promettono di restare nella storia. Una sfida nella sfida, corsi e ricorsi storici che riaffiorano e un obiettivo, ben fissato nella testa: la finale di Kiev. I giallorossi sfidano il miglior attacco di questa Champions League, capace di mettere a segno 33 reti in 10 partite. Otto, ovviamente, sono dell’ex di turno Salah, pronto a far male insieme ai due compagni di reparto Mané e Firmino, a tratti incontenibili questa stagione. Di Francesco con la Roma versione “miracolo”. Scende in campo la stessa squadra vista contro il Barcellona all’Olimpico, con Under che prende il posto di Schick. E allora spazio al 3-4-2-1 con Alisson tra i pali e la cerniera davanti formata da Fazio, Manolas e Jesus. A centrocampo torna De Rossi dopo i due turni di riposo concessi dal tecnico, affiancato da Strootman. Ai lati ci sono Florenzi e destra e Kolarov a sinistra, quest’ultimo recuperato al 100% dopo l’affaticamento che l’ha tenuto fuori nella trasferta con la Spal. In avanti il sopracitato Under, insieme a Nainggolan a supporto dell’unica punta Dzeko.

TABELLINO

Liverpool-Roma 5-1

Marcatori: 36′, 45′ Salah, 56′ Mané, 62′, 69 Firmino, 81′ Dzeko, 84′ Perotti

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain (18′ Wijnaldum), Henderson, Milner; Salah (74′ Ings), Firmino, Mané.

A disposizione: Mignolet, Clyne, Moreno, Klavan, Solanke.

Allenatore: Klopp.

Roma (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Jesus (67′ Perotti); Florenzi, De Rossi (67′ Gonalons), Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

A disposizione: Skorupski, Peres, Lo. Pellegrini, Schick, El Shaarawy

Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Brych

Assistenti: Borsch – Lupp

Addizionali: Dankert – Fritz

IV Uomo: Hacker

NOTE Ammoniti: 21′ Jesus, 39′ Alexander-Arnold, 88′ Fazio

CRONACA PRE PARTITA

Ore 20.10 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

Ore 19.15 – Anche il Liverpool è arrivato all’Anfield, accolto dai cori e dai fumogeni dei tifosi.

Ore 18.40 – La Roma è arrivata allo stadio.