Liverpool, Klopp: “Non pensiamo alla rimonta della Roma sul Barcellona”

Liverpool-Barcellona si avvicina: domani le due squadre si sfideranno sul campo di Anfield Road in occasione della semifinale di ritorno della Champions League. Alla vigilia del match, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara e, visto il 3 a 0 dell’andata per Messi&Co., il discorso è caduto anche sulla rimonta della Roma sui blaugrana di un anno fa. “Non ci dobbiamo pensare – parola di Klopp – I giallorossi all’andata avevano segnato, noi no“.