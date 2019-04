Irlanda-Liverpool per Sean Cox. La Roma vicina: “Momenti emozionanti” – FOTO

“E’ fantastico vedere Sean Cox alla partita di questa sera“. Questo il messaggio che il Liverpool ha riservato sui suoi social al tifoso reds rimasto gravemente ferito dopo i tafferugli precedenti al match di Champions dello scorso anno tra gli inglesi e la Roma. La partita, che si è disputata all’Aviva Stadium di Dublino, ha visto contrapporsi la squadra delle leggende del Liverpool contro quella delle leggende della nazionale irlandese. Lo scopo benefico era proprio quello di raccogliere fondi per l’iter di riabilitazione di Sean Cox e per fargli sentire ancor di più la vicinanza di tutto l’universo reds, perché “You’ll never walk alone, Sean“.

Anche l’AS Roma ha voluto dimostrare il suo sostegno, retwittando l’iniziativa social del Liverpool e sostenendo la raccolta fondi per Cox: “Attimi emozionanti a Dublino con Sean e la sua famiglia. Supportiamo la sua riabilitazione“.