Alisson ricorda l’impresa della Roma: “Che rimonta incredibile col Barcellona”

Grandi emozioni, anzi, grandissime emozioni, tornano in mente all’ex portiere della Roma Alisson. Ricordi di una notte magica, quella vissuta dal brasiliano poco più di un anno fa nella fantastica “remuntada” dell’Olimpico contro il Barcellona. Saranno proprio Messi e compagni a sfidare il Liverpool nella semifinale di Champions League. In un’intervista rilasciata al sito dei Reds, Alisson ha raccontato proprio di quanto vissuto quella sera: “È stato incredibile giocare i quarti di finale con la Roma. All’andata abbiamo perso 4-1, poi siamo riusciti a rimontare vincendo 3-0 in casa. Nel match di ritorno la squadra ha fatto una grande prestazione sia in fase difensiva che in fase offensiva”.