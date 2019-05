Lippi su Conte: “Sceglierà il progetto, non il blasone della squadra”

Anche Marcello Lippi è tornato a parlare del futuro di Antonio Conte, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. “Sceglierà una squadra che possa garantirgli un progetto tecnico vincente“, queste le parole dell’ex commissario tecnico della Nazionale che, parlando del suo ex giocatore ai tempi della Juventus, ha aggiunto: “Tutti lo vogliono in questo momento, è molto richiesto, ma non so di preciso cosa possa passargli per la testa. Non è detto però che sceglierà la squadra più blasonata“.