Lippi: “Sorprendenti le frenate di Inter e Roma”

Dopo un avvio, per certi versi, anche sorprendente, la Roma si è spenta. Crisi del gol e, soprattutto di risultati, con una vittoria che manca da 6 giornate. Una svolta inaspettata per il campionato, anche per occhi esperti come quelli di Marcello Lippi. L’ex ct della Nazionale italiana ne ha parlato a Il Mattino: “Non credo che qualcuno riuscirà a rientrare nella lotta scudetto di Juve e Napoli, il distacco è divenuto in un certo senso imponente. Però quella della Lazio non è una frenata: la squadra di Inzaghi ha fatto bene fino ad adesso. Inter e Roma, è vero, hanno rallentato in maniera per certi versi improvvisa e sorprendente”.