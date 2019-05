L’Europa League va al Chelsea, battuto 4-1 l’Arsenal. Ora Sarri può pensare al futuro

“Al futuro penserò dopo la finale” aveva detto ieri Maurizio Sarri alla vigilia del match con l’Arsenal. Ora può farlo. A Baku trionfa il Chelsea: 4-1 ed Emery non riesce a portarsi la coppa a casa per quarta volta. Primo trionfo, invece, per il tecnico ex Napoli e conquistato tutto nella ripresa con le reti di Giroud, Pedro e la doppietta di Hazard. Inutile la rete di Iwobi. Se la sfida con i Gunners sarà stata la sua ultima partita in Blues è ancora presto per saperlo. Su di lui rimane comunque forte il pressing della Juventus, molto più defilata ormai la Roma.