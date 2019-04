L’Equipe conferma: Qatar Sports Investments interessato alla Roma – FOTO

I rumors della scorsa settimana sul fondo qatariota interessato alla Roma hanno acceso la curiosità dei tifosi della Roma. A tornare sull’argomento è il quotidiano L’Equipe che conferma le notizie arrivate nei giorni scorsi con un articolo pubblicato sull’edizione di oggi: “QSI interessato alla Roma“, è il titolo in un box a pagina 13. Secondo il quotidiano francese i consulenti e gli esperti del fondo d’investimento del Qatar, presieduto da Nasser al-Khelaïfi, stanno studiando la fattibilità dell’affare, ma al momento non è confermata l’offerta di 400 milioni di euro per l’acquisizione del club giallorosso. Nonostante la smentita di ieri del presidente giallorosso James Pallotta che ha etichettato la notizia come una “fake news”, quindi, qualcosa si starebbe muovendo, ma sono ancora tante le domande: qual è la strategia di acquisizione? Il Qatar vuole aumentare gli investimenti nel calcio? Si chiede l’Equipe che solleva un ulteriore dubbio: come farebbe il fondo proprietario del Psg a esserlo anche della Roma? Questo perché le regole Uefa non permettono a uno stesso proprietario di possedere due squadre che giocano nella stessa competizione europea.