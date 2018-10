Lazio, Tare: “La sconfitta con la Roma è inspiegabile”

La rinascita della Roma è partita dal gol di Pellegrini nel derby. Quella che può essere stata la svolta per la stagione dei giallorossi, ha invece rimischiato le carte per la Lazio. Il ds biancoceleste Tare è tornato sulla sconfitta di sabato. Le sue parole a Sky: “Abbiamo analizzato tutto dopo il derby. Inspiegabile che una squadra, dopo tante vittorie, non ha espresso il calcio che conosce contro la Roma. Dobbiamo lavorare ancora tanto. La cosa più positiva? Giocare subito dopo 4 giorni. Con la formazione in campo dimostriamo di avere tanto rispetto per l’Eintracht, non sarà facile vincere qui”.