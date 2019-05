Lazio, la Curva Nord saluta De Rossi: “Fiero ed irriducibile nemico sul campo” – FOTO

Dopo quello dei tifosi della Juventus, un altro attestato di stima per Daniele De Rossi. E arriva dai nemici di sempre della Lazio. In Curva è stato esposto uno striscione durante la partita contro il Bologna: “La Nord saluta De Rossi, fiero ed irriducibile nemico sul campo”. Il messaggio è rimasto meno di un minuto e parte dello stadio ha risposto con dei fischi.

Nella conferenza stampa di addio De Rossi aveva salutato anche i tifosi di tutte le altre squadre incontrate in carriera, soffermandosi su quelle con le quali c’era più rivalità: “Voglio ringraziare anche tanti avversari stupendi, quell’astio sportivo che avvertivo nei derby o a Napoli, a Bergamo, a Reggio Calabria mi ha fatto sentire vivo. Sono felice che qualcuno abbia identificato in me un nemico sportivo perché vuol dire che ero il simbolo di questa squadra”.