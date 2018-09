Lazio, Inzaghi: “Mio fratello? Un’impresa, ero sicuro avrebbe fatto bene con la Roma”

Giornata di gloria per i fratelli Inzaghi: Simone con la sua Lazio ha battuto 4-1 il Genoa, Filippo ha trovato contro la Roma i primi gol e la prima vittoria in Serie A con il Bologna. Alla fine della partita, il tecnico bianconceleste ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi proprio sulla vittoria del fratello: “Battere il Bologna per la Roma è stata un’impresa, devo fare i complimenti a Pippo per la grande partita. Gli avevo detto di stare tranquillo, ero sicuro avrebbero fatto una grande gara”.