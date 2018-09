Lazio, Inzaghi e Correa: “Derby partita importante, Roma squadra forte”. Patric: “Possiamo battere tutti”

Lazio e Roma portano a casa tre punti fondamentali in avvicinamento al derby della capitale. Sabato 29 alle 15 lo Stadio Olimpico si vestirà a festa per la stracittadina, alla quale senza dubbio arriverà meglio la squadra di Inzaghi reduce da 4 vittorie di fila (5 compresa l’Europa League). Al termine del 2-1 all’Udinese i protagonisti biancocelesti si sono proiettati al match con la Roma.

INZAGHI

Prima avevamo Genoa e Udinese, erano complicate come gare, non abbiamo sottovalutato le avversarie, è una vittoria importante per la classifica. Sappiamo che sabato c’è una partita importantissima per noi. La Roma è una squadra forte e dovremo giocare al meglio. Il campionato corre forte, non aspetta nessuno quindi dobbiamo mantenere la massima concentrazione. Sarà una gara a sé, ci arriviamo con una buona striscia. Dobbiamo recuperare forze ed energie, anche la Roma però avrà gli stessi problemi. Ci adegueremo all’orario delle 15, di solito siamo abituati a giocare il derby in notturna. Radu? Non lo so, valuteremo nei prossimi giorni, ma ciò che conta è lo spirito. Ci ha permesso di ottenere cinque vittorie.

CORREA

Già stiamo pensando al derby che è la partita più importante per noi. Dobbiamo riposare per essere tutti al 100% a disposizione del mister. Mi aspetto un grande ambiente e sono ansioso di far parte di questa grande sfida. Dovremo cercare di esprimere il nostro calcio e dare il 110%.

PATRIC

Il derby so cosa vuol dire per i laziali dopo quattro anni a Roma, è una partita molto importante per noi e anche i nuovi l’hanno capito. Siamo pronti, da oggi cominceremo a pensare a questa sfida. Sappiamo tutti quanto sia importante, lo affronteremo con la giusta concentrazione per portare a casa altri tre punti. Possiamo battere tutti, ogni anno siamo più forti e lo stiamo dimostrando.