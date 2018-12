Lazio, Inzaghi: “Domenica favorevole? Non ho la bacchetta magica, non incido sulle altre partite”

Quella che sta per cominciare può essere una domenica potenzialmente favorevole per la Lazio, che può sfruttare lo scontro tra Roma e Inter di domani sera all’Olimpico. I biancocelesti, infatti, sono impegnati contro il Chievo, un impegno sulla carta decisamente più abbordabile. “Che risultato spero per Roma-Inter? Il risultato migliore è la nostra vittoria con il Chievo. Non ho la bacchetta, non posso incidere sulle altre partite, ma solo sulla mia squadra – le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa -. I tre giorni prima di Cipro i ragazzi hanno interpretato al meglio gli allenamenti. Sono fiducioso, li ho avvertiti, non sarà semplice”. L‘allenatore della Lazio continua: “Avremo tante partite ravvicinate, dobbiamo chiudere al meglio il girone d’andata. Il campionato quest’anno è più complicato, le medio-piccole si sono rinforzate. Pensiamo una partita alla volta. Se questa sarà una domenica pro-Lazio lo sapremo domani sera”.