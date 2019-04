Lady De Rossi e la vita da moglie del capitano: “Devo sempre stare attenta a ciò che dico”

Non c’è ruolo più difficile per Sarah Felberbaum che ormai ha ufficialmente ereditato da Ilary Blasi il titolo di “moglie del capitano della Roma”. Così come la fascia che dal braccio di Francesco Totti e passata su quello di Daniele De Rossi. In un’intervista al sito amica.it, Sarah, oltre a presentare “Bentornato Presidente” film che la vede protagonista nelle sale cinematografiche, ha parlato anche del suo rapporto con Daniele. “È un uomo saggio, con un equilibrio naturale che io non ho”. Queste le sue parole.

La domenica Daniele ti lascia sempre sola…

Sì. Due bambini di 5 e 2 anni sono impegnativi. Devi sempre inventarti qualcosa. Ma sono ancora viva, e anche loro, per cui non sto sbagliando…

Vista la riservatezza di Daniele, tocca a te il ruolo di PR della famiglia.

Sì, a lui non interessa proprio, mentre io non posso avere un account privato come il suo. Per motivi lavorativi mi hanno chiesto di farne uno pubblico, e ho voluto che fosse il più veritiero e genuino possibile. Tanto per tornare al discorso di come usare i social e dei messaggi da mandare anche alle nuove generazioni.

Deve essere faticoso essere sempre sotto osservazione…

Un po’ sì. Daniele ogni tanto mi dice di fare attenzione, soprattutto quando sono in promozione… Ho imparato che se accenno minimamente a lui, rischio di essere fraintesa dai tifosi. Devo sempre stare attenta a tutto quel che dico.