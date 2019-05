L’addio di De Rossi fa il giro del mondo: “La fine di un’era”. E nasce l’hashtag #misterfuturo

Daniele De Rossi lascia la Roma ed è un fatto troppo grande per restare a guardare. L’addio dell’ultimo, grande, simbolo del romanismo e della romanità, ferma il mondo dello sport. Non solo in Italia. “La Roma dice addio alla leggenda Daniele De Rossi. Contro il Parma la sua ultima apparizione in giallorosso” titola il Daily Mail. Tantissimi gli articoli internazionali che raccontano la notte di passione dello Stadio Olimpico, in ginocchio insieme a De Rossi, in un mare di lacrime per quello che non sarà più.

IL GIRO DEL MONDO – “De Rossi dice arrivederci alla Roma” scrive CNN Turkey, con Under che per una volta non è il protagonista dell’articolo di casa. “E’ la fine di un’era” titola il portale croato 24 Sata. L’Equipe racconta “Il vibrante omaggio dello Stadio Olimpico a De Rossi”. “Emozionante” scrive l’australiano SBS. “De Rossi lascia da leggenda. Ora il Boca?” ribatte Fox Sports Uruguay. Le immagini dell’Olimpico arrivano anche in Belgio: “Grande emozione per l’addio” scrive Walfoot.be.

#MISTERFUTURO – I romanisti in questo lunedì più amaro del solito si portano dietro il magone e si aggrappano alla speranza che l’addio si trasformi davvero in un arrivederci. E su Twitter nasce già l’hashtag #misterfuturo. De Rossi non ha ancora detto basta con il calcio giocato, ma l’allenatore in campo ha cominciato a farlo da tempo. E allora “non chiamiamolo addio” scrive Giovanna. “Allenatore subito” dice qualcuno, anche se l’immediato futuro sembra sempre di più avere il marchio di Gasperini. Resta quella consapevolezza nel cuore, che rende questo saluto meno tragico. “So che Daniele tornerà da allenatore”. A volte è così, certe cose le sai, fa parte del destino.