Lacrime e applausi: standing ovation da brividi per De Rossi

Quel momento è arrivato. Come da programma, nel finale di Roma-Parma, Claudio Ranieri ha sostituito Daniele De Rossi regalandogli una standing ovation da brividi. Prima di abbandonare il terreno di gioco, il capitano della Roma ha salutato i propri compagni di squadra, gli avversari, in particolare i due ex Gervinho e Machin, e il direttore di gara. Tanti applausi da parte del pubblico dell’Olimpico che ha intonato a gran voce il nome di De Rossi. Arrivato in panchina, il saluto allo staff, alle riserve e di nuovo a tutti i tifosi. Banale descrivere l’esultanza del gol di Perotti che ha riportato avanti i giallorossi, dove tutta la squadra è andata ad abbracciare il proprio capitano.