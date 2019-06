La Uefa celebra l’arrivo di Fonseca: “Un eroe mascherato sulla panchina della Roma”

Con un tweet sulla sua pagina ufficiale la Uefa celebra l’approdo di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa: “Da oggi c’è un eroe mascherato sulla panchina della Roma“. Il post è accompagnato dalla ormai celebre foto dell’allenatore portoghese travestito da Zorro. L’ex Shakhtar guiderà la squadra capitolina per le prossime due stagioni. Gli ex tifosi e giocatori hanno avuto parole dolci per il tecnico. Quanto ai romanisti sembrano esserci pareri discordanti tra chi manifesta la delusione per il mancato arrivo di un nome importante e chi spera che il nuovo allenatore sorprenda tutti e confermi quanto di buono fatto nei suoi anni in Ucraina.