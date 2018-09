La Svezia critica Olsen, i compagni lo difendono: “Robin grande portiere, non impiccatelo”

Lo strano caso di Robin Patrick Olsen, criticato dai quotidiani svedesi ma difeso ed elogiato a gran voce dai suoi compagni. Succede tutto in Svezia. I giornali sono molto duri nei confronti del portiere della Roma, definito in più di un’occasione di medio livello e non adatto a difendere i pali giallorossi. I media locali si sono poi scatenati nei suoi confronti quando ha rifiutato di rilasciare interviste prima della partita contro la Turchia. Una scelta, condivisa con un altro senatore come Lindelof.

A difendere Olsen dalle critiche ci hanno pensato i suoi compagni di squadra: “Alcuni media svedesi stanno sbagliando nei suoi confronti – ha dichiarato all’Expressen il difensore del Leeds Pontus Jansson -. Sui i giornali e siti italiani (ha giocato due stagioni nel Torino, ndr) leggo buone valutazioni sulle sue partite, ma poi puntualmente viene screditato dai media locali. Questo non è buon giornalismo”.

Anche due ‘italiani’ hanno elogiato il proprio portiere della nazionale, rispondendo così alle svariate critiche: “Nelle prime giornate di campionato Robin ha giocato bene. Certo, è difficile sostituire Alisson che è stato il miglior portiere della passata Serie A, ma per ora Olsen se la sta cavando bene”, ha ammesso il difensore del Bologna Filip Helander.

La pensa allo stesso modo anche il genoano Hiljemark: “La Roma è un grande club e ci ovviamente Robin ha qualche pressione in più nel dover sostituire Alisson, ma non si può impiccare il portiere se la squadra perde o pareggia una partita. Ma la Roma non ha fatto un grande cambiamento in porta, Olsen è un grande portiere e lo ha dimostrato anche al Mondiale”.