“La splendida vita del Capitano”, l’emozionante dedica di Silvestri a Totti e De Rossi – VIDEO

“E invece è proprio dopo la sconfitta, che è bello avere questa schiena dritta, guardare in faccia il mondo e anche piangendo, in fondo avere l’aria di chi poi l’ha vinta questa vita splendida“. Daniele Silvestri emoziona e si emoziona durante ‘Propaganda Live”, su La 7. Il cantante romano e romanista, dedica il pezzo “La splendida vita del Capitano” (tratto dal suo ultimo album), a Francesco Totti e Daniele De Rossi. Un omaggio che scalda il cuore di tutti i romanisti, in questo giugno che dentro è ancora freddo come l’inverno.