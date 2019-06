La Roma U15 è Campione d’Italia, ecco i complimenti di Under a Tanrivermis – FOTO

La Roma U15 è Campione d’Italia grazie alla vittoria sul Milan. Tanti gli attestati di stima arrivati alla squadra giallorossa, tra questi anche quelli di Pallotta. Non potevano mancare, però, i complimenti di Under, in particolare all’allenatore turco del settore giovanile capitolino, Tugberk Tanrivermis: “Il miglior turco nella storia della Roma, si è conclusa la lunga stagione del team dell’U15. Hai coronato la tua storia iniziata 1 anno fa vincendo il campionato. Vi ringrazio per essere stati membri di questa famiglia”. Congratulazioni dovute tra connazionali.